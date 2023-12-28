Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Karşılaşmanın yapılacak stattaki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Riyad'a getirilmeyen Samet Akaydın'ın teknik ekip kararıyla, Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Luan Peres'in de sakatlıklarından dolayı uzun yolculuktan etkilenmemeleri için kafileye dahil edilmediği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakada Galatasaray ile karşılaşacak.