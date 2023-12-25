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Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Oyuncuların bir kısmı rejenerasyon çalışması yaptı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı
25.12.2023 - 14:30,
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Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda hücum varyasyonları gerçekleştirdi. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün Galatasaray ile oynanan derbi maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: DHA
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