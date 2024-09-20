Fenerbahçe Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

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FENERBAHÇE, yarın akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.