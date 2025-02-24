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Fenerbahçe Galatasaray Maçına Geldi

Fenerbahçe Galatasaray Maçına Geldi

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maça yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi.

24.02.2025 18:52
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de başlayacak mücadelede Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.

Fenerbahçe, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Galatasaray Maçına Geldi - Son Dakika

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