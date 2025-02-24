Fenerbahçe Galatasaray Maçına Geldi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de başlayacak mücadelede Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.
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