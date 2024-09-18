Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Galatasaray Maçı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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