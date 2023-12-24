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Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR\'ı belli oldu
24.12.2023 - 12:20,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu - Son Dakika
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