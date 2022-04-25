Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

25.04.2022 17:25
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maçlar oynandı. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUMFenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; sakatlıkları süren Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin tedavilerine devam edildi.Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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