Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maçlar oynandı. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.SAKAT OYUNCULARDA SON DURUMFenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; sakatlıkları süren Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin tedavilerine devam edildi.Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
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