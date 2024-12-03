Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Puan Farkını 3'e İndirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Puan Farkını 3'e İndirdi

Fenerbahçe, Gaziantep FK\'yı 3-1 Mağlup Ederek Puan Farkını 3\'e İndirdi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek puanını 32'ye çıkardı ve lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü. Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko'nun golleriyle galip gelen Fenerbahçe, ligde en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti.

03.12.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 32 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran üstlendi. Fenerbahçe, 3'üncü dakikada Oğuz Aydın, 78'inci dakikada Rodrigo Becao ve 89'uncu dakikada Edin Dzeko'nun attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golü ise 41'inci dakikada David Okereke'den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 32 yaparken; Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

FENERBAHÇE LİDER İLE PUAN FARKINI 3'E İNDİRDİ

Sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 beraber kalarak 2 puan bırakmıştı. Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 32 yaparak fırsatı değerlendirdi ve 35 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip ile puan farkını 3'e düşürdü.

SARI-LACİVERTLİLER LİGİN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun geride kalan kısmında en çok atan ve en az gol yiyen takım olmayı başardı. 13 karşılaşmada rakip ağları 36 kez sarsan sarı-lacivertliler, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Kalesinde ise 12 gol gören Fenerbahçe, en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor.

İRFAN CAN KAHVECİ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 5 maçlık ara sonrasında İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Süper Lig'de son olarak ekim ayında oynanan Bodrumspor mücadelesinde 11'de forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Trabzonspor maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Bu maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında görev alamamıştı. Kayserispor maçında kadroya yer alan ancak forma şansı bulamayan Kahveci, Slavia Prag maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu, 5 maç sonra 11'deki yerine döndü.

OĞUZ AYDIN ÜST ÜSTE 2, KOSTİC ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Oğuz Aydın, ligde üst üste ikinci kez ilk 11'de forma giydi. Kayserispor deplasmanında sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev alan 24 yaşındaki kanat oyuncusu; 2 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynamıştı. UEFA kadrosunda yer almadığı gerekçesiyle Slavia Prag deplasmanında yer almayan Oğuz Aydın, Gaziantep FK maçına da 11'de başladı. 24 yaşındaki futbolcu, maçın 3'üncü dakikasında takımını öne geçiren golü attı.

Öte yandan Avrupa Ligi kadrosunda yer alamayan başka bir isim olan Filip Kostic de ligde üst üste 3'üncü maçında 11'de görev yaptı.

SAMET FORMAYI KAPTI

Fenerbahçe'de 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı Samet Akaydın, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı kaptı. Savunmada cezalı ve sakat oyuncuların olması sebebiyle Sivasspor maçında 11'de görev alan tecrübeli savunmacı, Kayserispor ve Slavia Prag maçlarının ardından Gaziantep FK maçında da ilk 11'de forma giydi. Samet Akaydın, üst üste 4'üncü maçında 11'de görev aldı.

FENERBAHÇE, 17 KORNER KULLANDI

Gaziantep FK karşısında 17 korner kullanan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun geride kalan kısmında 10 büyük ligde bir maçta en çok korner kullanan 4 takımdan biri oldu. Manchester City ve Bayer Leverkusen bir maçta 18 korner kullanırken; Fenerbahçe ile Arsenal 17 korner kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Puan Farkını 3'e İndirdi - Son Dakika

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