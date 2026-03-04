Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 Geçti

Fenerbahçe Gaziantep\'i 4-0 Geçti
04.03.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Lungoyi'nin içeri çevirdiği topu savunmada son anda Yiğit Efe kornere çeldi.

49. dakikada Kerem'in topuk pasını alarak ceza sahasına giren Cheriff'in sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

52. dakikada Mert Müldür'ün savunma arkasına ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fred'in uzak köşeye plase vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

69. dakikada Mujakic'in sol kanattan ortasına ceza sahası dışından Sorescu'nun yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı solundan uzak köşeye plase vuruşunda kaleci Mustafa Burak topu son anda çeldi.

78. dakikada sol kanattan hızlı şekilde ceza sahasına giren Archie Brown'un yerden pasında Nene kale önünde topu ağlara yolladı. 0-3

81. dakikada Sangare'nin sağ kanattan ortasını savunmadan sektikten sonra önünde bulan Camara ağlara gönderdi ancak öncesinde faul kararı verildi.

85. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın arka direğe yerden pasında Archie Brown topu filelere gönderdi. 0-4

Stat: Gaziantep Büyükehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Nihad Mujakic, Kevin Rodrigues (Christopher Lungoyi dk. 46), Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski (Victor Gidado dk. 83), Deian Sorescu (Tayyip Talha Sanuç dk. 73), Drissa Camara, Maxim (Karamba Gassama dk. 83), Yusuf Kabadayı (Mohamed Bayo dk. 59)

Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ali Osman Kalın, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Mert Günok, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Mert Müldür (Kamil Efe Üregen dk. 86), Matteo Guendouzi (Alaettin Ekici dk. 86), N'golo Kante (Oğuz Aydın dk. 70), Fred, Antony Musaba (İsmail Yüksek dk. 70), Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cheriff (Nene dk. 77)

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Jeyden Osterwolde, Milan Skriniar

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Musaba (dk. 33) Cheriff (dk. 49) Nene (dk. 78) Archie Brown (dk. 85) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) Fred, Brown (Fenerbahçe) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:53:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Gaziantep'i 4-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.