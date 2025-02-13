Fenerbahçe Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek: 'Hedefim Ülkemi Avrupa'da Temsil Etmek' - Son Dakika
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Fenerbahçe Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek: 'Hedefim Ülkemi Avrupa'da Temsil Etmek'

Fenerbahçe Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek: \'Hedefim Ülkemi Avrupa\'da Temsil Etmek\'

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Anderlecht karşısında 3-0 kazandıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Takım performansından memnun olduğunu ve Avrupa'da oynamak istediğini belirten Akçiçek, A Milli Takım hayalini de paylaştı.

13.02.2025 23:48  Güncelleme: 23:50
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FENERBAHÇE'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, "Takım performansımız bugün çok iyiydi. Bende takımıma en iyi şekilde yardım etmeye çalıştım. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 3-0'lık güzel bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe kariyerinde ilk asistini yapan Yusuf Akçiçek, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun kendisine güvendiğini ifade eden Yusuf, "Hocamız çok büyük bir hoca. Onunda bana verdiği güven idmanlarda olsun, saha dışında olsun bana verdiği güven çok etkili bu konuda. Her idmanda ondan yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi olabildiğince her idmanda geliştirmeye çalışıyorum. Onun tabii ki de üzerimde etkisi var" diye konuştu.

'ONLARDAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR'

Milan Skriniar ve Diego Carlos ile oynamanın avantaj olduğunu söyleyen genç savunmacı, "İkisi de çok kariyerli, çok tecrübeli oyuncular. İdmanda onlardan öğreneceğim çok şey var. Yeni geldiler, daha çok fazla idman yapamadık. Ufakta bir sakatlığım vardı. Saha dışı iletişimleri çok kuvvetli. Çok tecrübeli oyuncular zaten. İlerleyen antrenmanlarda onlardan çok şey öğreneceğim" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTERİM'

Hedeflerinde Avrupa'da oynamanın olduğunu ancak şu anda Fenerbahçe'ye odaklandığını belirten 19 yaşındaki oyuncu, "Şu an oynadığım kulüp çok büyük bir kulüp. Tek hedefim bu kulüpte aldığım performansları en iyi şekilde değerlendirmek. İlerleyen zamanlarda kulübümü, ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim. Şu an tek hedefim Fenerbahçe'de aldığım süreleri değerlendirmek" ifadelerini kullandı.

'İLERİDE A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK İSTERİM'

A Milli Takım formasını giymek istediğini belirten Akçiçek, "Şu an U19 Milli Takımı'na gidiyorum. Orada da Mart ayında Avrupa Şampiyonaları Elemeleri var. Bende şu an ona konsantreyim. Tabii ileride A Milli Takım forması giymek her futbolcunun hayalidir. Bende ileride A Milli Takım formasını giymek isterim" ifadelerine yer verdi.

Son olarak sakatlığı ile gelen soruya Yusuf Akçiçek, kramp girdiğini belirtti ve ciddi bir şey olmadığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek: 'Hedefim Ülkemi Avrupa'da Temsil Etmek' - Son Dakika

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