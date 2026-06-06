Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Gergin Anlar

FENERBAHÇE Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda üyeler arasında gerginlik yaşandı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin taraflarının birbirine yakın locada olması arbede yaşanmasına neden oldu.

Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun delegelere seslenerek, "Arkadaşlar bu görüntüler bize yakışıyor mu? Lütfen sakin olalım" uyarısına rağmen dinmeyen tartışmalar genel kurula ara verilmesine neden oldu. Spor şube ekiplerinin de araya gelmesiyle tansiyon düşürüldü.