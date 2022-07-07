Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi? - Son Dakika
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Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?

07.07.2022 17:31

Süper Lig şampiyonluğu hasretine bu sene son vermek isteyen Fenerbahçe geçen sezonlardan beri transfer yapmak için büyük efor sarf ettiği sol bek pozisyonuna aradığı kanı sonunda buldu. Parma forması giyen Giuseppe Pezzella'yı renklerine bağlamak için harekete geçen Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İtalyan ekibine 4 milyon euro teklif etti. Pezzella'nın geçtiğimiz sezon toplam 29 maçta süre alırken takımına 2 asistlik katkı yaptığı belirtiliyor

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Parma'nın sol beki Giuseppe Pezzella için devrede.

FENERBAHÇE 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPTI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma'ya 4 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler İtalyan futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme teklif etti.

Fenerbahçe aradığı sol beki sonunda buldu! Giuseppe Pezzella için ilk teklif yapıldı

PARMA İLE 2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezonu Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella toplam 29 maçta süre alırken takımına 2 asistlik katkı yaptı. 24 yaşındaki sol bekin Parma ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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