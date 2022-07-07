Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Parma'nın sol beki Giuseppe Pezzella için devrede.

FENERBAHÇE 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPTI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma'ya 4 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler İtalyan futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme teklif etti.

PARMA İLE 2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezonu Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella toplam 29 maçta süre alırken takımına 2 asistlik katkı yaptı. 24 yaşındaki sol bekin Parma ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.