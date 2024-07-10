Fenerbahçe, Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu. İlk yarıda birçok pozisyon bulan Fenerbahçe, gol atamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıda Hajduk Split, 85. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Avusturya kampında bir hazırlık maçı daha oynayacak ve 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile karşılaşacak.

10.07.2024 22:20
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Fenerbahçe, 2024-25 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçını yaptı. Rakibi Hajduk Split karşısında hücumda etkili oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda Dzeko, Krunic ve Fred'le bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. Dengeli geçen ikinci yarının 85. dakikasında Bruna Durdov'la öne geçen Hırvatistan ekibi, karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho müsabakaya; Dominik Livakovic, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel, Bartuğ Elmaz, Fred, Rade Krunic, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Edin Dzeko ilk 11'iyle başladı. Mourinho ikinci yarıda ise Yusuf Akçiçek, Emre Mor, Sebastian Szymanski, İrfan Can Eğribayat, Miguel Crespo, Yiğit Efe Demir, Miha Zajc, Umut Nayir, Luan Peres görev verdi.

Fenerbahçe, Avusturya kampında bir hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımı ile yapan Fenerbahçe, mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. İkinci hazırlık karşılaşmasına ise Avusturya kampında çıkan sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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