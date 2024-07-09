Fenerbahçe, Hajduk Split ile hazırlık maçında karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Hajduk Split ile hazırlık maçında karşılaşacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdürürken, Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle hazırlık maçında karşılaşacak. Müsabaka Merkur Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe, bu maçın ardından son hazırlık maçını Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve İstanbul'a dönecek.

09.07.2024 09:51
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Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaşacak.

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, buradaki üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hajduk Split ile hazırlık maçında karşılaşacak - Son Dakika

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