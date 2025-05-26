Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada bu sezon bir ilki yaşadı.

İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçı 1-0 önde götüren Fenerbahçe, 38. dakikada 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür, 38. dakikada Jonathan Okoronkwo'ya yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Milli oyuncu, kırmızı kartın ardından hakem Yiğit Arslan'a son adam olmadığına yönelik itirazlarını sürdürse de hakemin kararı değişmedi.

Böylelikle Mert Müldür, Fenerbahçe'de bu sezon kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Tecrübeli oyuncu, ligin son maçı olan Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İşte Mert Müldür'ün kırmızı kart gördüğü o pozisyon;