Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'ya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana'ya geldi

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Adana\'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile oynayacakları maç için Adana'ya geldi. Havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan takım, dinlenmek üzere konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

01.03.2024 19:55  Güncelleme: 19:57
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Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kafilesi saat 19.30'da hava yolu ile Adana'ya ulaştı. Havaalanına gelen Fenerbahçe taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Sarı-lacivertli kafile, havalimanı çıkışı dinlenmek üzere konaklayacağı otele doğru yola çıktı. - ADANA

Kaynak: İHA

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