Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazır

Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

04.01.2025 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu çalışmayla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerinde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Antrenman, Hatayspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
19:46 ABD’den İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satışı ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
02:06 Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
01:47 Kayseri’de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu Kayseri'de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 22:33:28. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.