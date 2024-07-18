Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City'i 5-1 mağlup etti

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Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Championship ekibi Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İngiltere Championship temsilcisi Hull City ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği müsabakaya sarı-lacivertliler, Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Tadic, Szymanski, Kent ve Dzeko 11'i ile çıktı. Hull City ise Pandur, Coyle, Jones, McLoughlin, Jacob, Simons, Seri, Abdülkadir Ömür, Slater, Giles ve Longman 11'i ile maça başladı.

Mücadelenin ilk 30 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçildi. 38. dakikada Ryan Kent'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Edin Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 1-0 yaptı. 44. dakikada Edin Dzeko'nun sol taraftan içeriye çıkardığı pasta Fred, penaltı noktası yakınlarından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. 46. dakikada Bright Osayi-Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına pasında Edin Dzeko, kale alanında son dokunuşu yaparak topu ağlara yolladı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 53. dakikada Dzeko'nun ortasında Szymanski, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu (4-0). 67. dakikada orta sahada topu kazanan Mert Hakan Yandaş, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 5'e çıkardı. 74. dakikada Longman'ın pasında Hall, ceza sahası içinden topu filelerle buluşturarak skoru 5-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe, Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Oğuz Aydın, 46. dakikada Ryan Kent'in yerine, Cenk Tosun 69. dakikada Edin Dzeko'nun yerine, Levent Mercan da 83. dakikada Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL