Fenerbahçe, Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
İdman, pas organizasyonlarının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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