Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol kafilesine davul zurnalı karşılama - Son Dakika
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol kafilesine davul zurnalı karşılama

15.10.2022 13:23

- Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol kafilesine davul zurnalı karşılama Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği Voleybol Takımı ile pazar günü oynayacağı maç için Tatvan'a geldi.

- Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol kafilesine davul zurnalı karşılama

BİTLİS - Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği Voleybol Takımı ile pazar günü oynayacağı maç için Tatvan'a geldi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği Voleybol Takımı ile Pazar günü oynayacağı maç için geldiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde davul zurnayla karşılandı. Bitlis Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Haluk Altun ve taraftarlar tarafından 35 kişilik teknik ekibe, davul ve zurna ile karşılama töreni düzenlendi. Tatvan'da bulunan bir otelin önünde gerçekleştirilen coşkulu karşılamada vatandaşlar sporcular ile fotoğraf çekmek için yarıştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol kafilesine davul zurnalı karşılama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol kafilesine davul zurnalı karşılama - Son Dakika
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