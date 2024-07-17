Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship takımlarından Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Müsabaka Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, daha önceki hazırlık maçlarında Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup etti, Hajduk Split'e 1-0 kaybetti, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Strasbourg'u 4-0 yendi. Hull City ise İstanbul'da Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

17.07.2024 09:35
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Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak - Son Dakika

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