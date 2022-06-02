Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı

02.06.2022 17:09

Sarı-lacivertlilerin 1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü yeni teknik direktörü yaptığı ilk açıklamalarda, "Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz." ifadelerini kullandı. Portekizli hoca ayrıca ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü hoca, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yollarken "İlk hedefimiz lig şampiyonluğu" dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK TUTKULU"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim de işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı - Son Dakika
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