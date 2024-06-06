Fenerbahçe\'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var

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Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir ses getiren Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edilmişti. İngiliz futbolcunun temsilcilerinden sarı-lacivertli takımla ilgili açıklama geldi.

İSPANYOLLAR, "TRANSFER BİTMEK ÜZERE" DEMİŞTİ

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Chelsea'nin 29 yaşındaki futbolcusu Raheem Sterling ile anlaşmaya çok yakın olduğu aktarılmıştı. Tarafların el sıkışma aşamasına geldiği ve Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından transfer tarihinin netlik kazanacağı belirtilmişti. Hücumcu kanat oyuncusunun da Kanarya'ya transferi konusunda istekli olduğu da iddia edilmişti.

STERLING CEPHESİNDEN YALANLAMA GELDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın temsilcileri, Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı. Sterling'in şu anda Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Sterling, 10 gol attı ve 8 asist yaptı. İngiliz ekibiile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.