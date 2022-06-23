Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum - Son Dakika
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Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum

23.06.2022 16:51

Konyaspor forması altında gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe ile anlaştı. Takıma veda eden Bardakçı yaptığı açıklamada, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girecek dev kulüpler transfer döneminde de karşı karşıya geldi. Konyaspor ve Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Bardakçı yerel basına verdiği röportaj da bu ayrılığı duyurmuş oldu.

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

Konya Yeni Haber sitesinde yer alan habere göre; 27 yaşındaki başarılı stoper yerel medyaya açıklama yaparak, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.

KULÜP REKORU

Konyaspor altyapısında yetişen 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı, 3.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olarak kulüp tarihinin en yüksek bedel ile ayrılan futbolcusu oldu.

Bu iş bitti! Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı
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Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum - Son Dakika


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