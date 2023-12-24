STAT: Ülker
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 46 İsmail Yüksek), Tadic (Dk 69 King), Dzeko (Dk. 90+4 Batshuayi)
GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 90+1 Ndombele), Torreira (Dk. 86 Kaan Ayhan), Ziyech (Dk. 86 Bakambu), Mertens (Dk. 67 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Icardi
SARI KARTLAR: Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, King (Fenerbahçe) - Torreira, Boey, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Süper Lig'in 18'inci haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.
27'nci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Kerem Demirbay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
43'üncü dakikada Galatasaray'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasındaki karambolden seken top ceza sahası dışındaki Kerem Demirbay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
61'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ziyech'in ceza sahasına ortasına istediği gibi dokunmayan Icardi topu auta gönderdi.
71'inci dakikada İsmail Yüksek'ten aldığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan King'in sağ ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçın 74'üncü dakikasında sarı kart gören İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü. İrfan Can, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA TORREİRA VE BOEY KONYASPOR MAÇINDA CEZALI
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu mücadelenin 64'üncü dakikasında sarı kart gören Torreira ve 72'nci dakikada sarı kart gören Sacha Boey cezalı duruma düştü. İki futbolcu Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
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