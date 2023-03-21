Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan Enner Valencia, sezon sonunda yolcu. Brezilya basını, Ekvadorlu golcünün, Internacional ile ön sözleşme imzaladığını öne sürdü.
UOL'un haberine göre, Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile ön sözleşme imzaladı. Ekvadorlu yıldız, bu sözleşmeden cayması durumunda ise Internacional'e 20 milyon euro ödeme yapmak zorunda.
Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıktı. Ekvadorlu yıldız, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Bomba gibi iddia! Valencia'nın yeni takımına imza attığı iddia edildi: Cayma bedeli 20 milyon Euro - Son Dakika