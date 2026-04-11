Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe İlk Yarıda Önde

11.04.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-0'lık skorla sona erdi. Kante golü attı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif

Gol: Dk. 45+1 Kante (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Oosterwolde, Dk. 33 Ederson, Dk. 35 Fred (yedek kulübesi) (Fenerbahçe), Dk. 32 Makarov (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.

16. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Katongo'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt golü engelledi.

45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü.

45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:19:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.