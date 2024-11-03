Fenerbahçe İlk Yarının Öncüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe İlk Yarının Öncüsü

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe, ilk yarı sona erdi. Golü atan Fred oldu.

03.11.2024 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Okay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

11. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında Banza'nın vuruşunu Livakovic çıkardı.

22. dakikada Fred'in ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada En Nesyri'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

36. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan topu Banza'ya çıkarmak istedi ancak araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere yolladı.

37. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Okay'ın kafa vuruşunda kaleci Livakovic, topu kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan En Nesyri'nin yerden ortasında kale önünde Fred topu ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası dışından Saint-Maximin'in şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ubrahim Çağdaş Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Hüseyin Türkmen, Muhammed Cham, Umut Bozok, Umut Güneş, Batahov, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Saint-Maximin, Szymanski, Tadic, En Nesyri

Yedekler: İrfancan Eğribayat, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, İrfan Can Kahveci, Kostic, Levent Mercan, Cenk Tosun, Becao

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Fred (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Ozan Tufan, Denswil (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe İlk Yarının Öncüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
16:28 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ’’İsrail’e silah sevkiyatını durdurun’’ çağrısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ''İsrail'e silah sevkiyatını durdurun'' çağrısı
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
14:17 Real Madrid’in Ancelotti kararı Arda’yı da mahvedecek Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
14:13 ’’Diva’’ Bülent Ersoy’dan dans şov ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov
14:02 Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı
13:56 Jennifer Lopez Trump’a sert çıktı: ’’Bu topraklar hepimizin’’ Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''
13:55 Sapık milyarder Epstein’in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı
13:42 ’’Dünyanın en çekici paraşütçüsü’’ gökyüzünde evlendi ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi
13:26 Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
13:07 Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 21:12:09. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe İlk Yarının Öncüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.