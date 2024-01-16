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Fenerbahçe, İstanbul'da 4 maça çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, İstanbul'da 4 maça çıkacak

Süper Lig lideri Fenerbahçe, 12 gün içerisinde 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere İstanbul'da 4 maça çıkacak. Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak. Ardından Samsunspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, Başakşehir ile deplasmanda lig maçına çıkacak ve MKE Ankaragücü ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bu yoğun takvim sonrası Fenerbahçe'nin ocak ayındaki maçları da tamamlanmış olacak.

Fenerbahçe, İstanbul\'da 4 maça çıkacak
16.01.2024 - 10:41,
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Süper Lig lideri Fenerbahçe, 12 gün içerisinde 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere İstanbul'da 4 maça çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 53 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, yeni yılda oynadığı 3 lig maçında 3 galibiyet elde etti. Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan sarı-lacivertliler, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçını oynayacak. Sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 21 Ocak Pazar günü ligin 21. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Bu müsabakadan 3 gün sonra Başakşehir ile deplasmanda lig maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 28 Ocak Pazar günü Kadıköy'de MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

Bu yoğun takvim sonrası Fenerbahçe'nin ocak ayındaki maçları da tamamlanmış olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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