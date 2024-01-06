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Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında 3 puan arıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında 3 puan arıyor

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynayacağı maçta galibiyet arayacak. Sakat ve cezalı oyuncuların yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'na giden futbolcuların bulunmasıyla zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın 11'i merak konusu.

Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında 3 puan arıyor
06.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 10:59
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Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın İstanbulspor deplasmanına çıkacak.

Ligde 44 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, İstanbulspor ile mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Aleks Taşcıoğlu üstlenecek. İstanbulspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçında sadece 1 kez puan alabildi. 4 maçta mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, 2022-23 sezonunda 24 Nisan'da oynanan maçta hanesine 1 puan yazdırabildi. İsmail Kartal yönetiminde sarı-lacivertliler ligde çıktığı son 22 deplasman maçında 16 galibiyet 6 da beraberlik aldı. Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuların bulunmasıyle eli zorlaşan teknik direktör İsmail Kartal'ın 11'i nasıl oluşturacağı ise netlik kazandı.

2 SAKAT 2 CEZALI

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesinde 2 sakat 2 de cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao ile Miha Zajc'ın yanı sıra Fred ve İrfan Can Kahveci, kart cezaları nedeni ile görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo ile Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde 10 Ocak Çarşamba günü Konyaspor ile oynanacak olan 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AFRİKA KUPASI'NA 2 OYUNCU

Sarı-lacivertiler, 34'üncü Afrika Uluslar Kupası'na ise 2 oyuncu gönderdi. Gana Milli Takımı kadrosunda yer alan Alexander Djiku ile Nijerya Milli Takımı'nda olan Bright Osayi-Samuel, ülkelerinin formalarını terletecek. İki isim, ülkelerinin milli takımlarının gruptaki şanslarına göre geri dönecek. Djiku ve Osayi-Samuel, ligde en az 6 maçta sarı-lacivertli ekipte yer alamayacak.

İSMAİL KARTAL'IN 11'İ MERAK KONUSU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Liderlik yarışında puan kaybının telafisi olmadığını bilen tecrübeli teknik adam, hafta içinde yapılan idmanlarda oyuncularına sünekli uyarılarda bulunarak maçın önemini vurguladı. Deplasmandan galip dönerek 3 puanın sahibi olmaları gerektiğini sıklıkla dile getiren Kartal, mücadelede görev alacak oyuncuları da netleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel'in yokluğunda Mert Müldür'ün forma giymesi beklenirken Djiku ve Becao'nun yokluğunda ise stoperde Serdar Aziz, Oosterwolde ve Samet Akaydın arasında bir tercih yapılacak. Yeri solbekte garanti olan Ferdi Kadıoğlu'nun haricinde orta sahada Crespo ve İsmail'in alternatifi bulunmuyor. İrfan Can'ın yokluğunda ise şu ana kadar istenilen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder'in forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko."

Kaynak: DHA
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