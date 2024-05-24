Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.

24.05.2024 13:11
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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