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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçında 3 değişiklik yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçında 3 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor karşısında son oynanan Galatasaray maçı 11'inden 3 değişiklik ile çıktı. Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yerine Mert Müldür ve Serdar Aziz sahada yer aldı. İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek 11'de başladı. Fenerbahçe, 14 gün aranın ardından İstanbulspor maçıyla resmi maça geri döndü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçında 3 değişiklik yaptı
07.01.2024 - 16:22,
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor karşısında son oynanan Galatasaray maçı 11'inden 3 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Galatasaray maçı 11'inden 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'na giden Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku'nun yerine Mert Müldür ve Serdar Aziz sahada yer alırken; sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayan İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek 11'de başladı.

Mert Müldür 11'de

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Mert Müldür, İstanbulspor karşılaşmasına sağ bek pozisyonunda başladı. Bu sezon Fatih Karagümrük müsabakasında ilk kez 11'de şans bulan Mert, bugün ikinci kez 11'de sahaya çıktı. Mert Müldür, 9'u Süper Lig, 2'si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 11 maçta görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Osayi Samuel ve Alexander Djiku ile birlikte sakatlıklarını atlatarak bireysel çalışmalarına başlayan Rodrigo Becao ve Miha Zajc; kart cezalıları Fred ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısına şu 11 ile çıktı:

" Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."

Fenerbahçe'de; İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Ryan Kent, Joshua King, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek ve Emre Mor ise yedek bekledi.

14 gün sonra resmi maç

Son olarak 24 Aralık'ta Galatasaray ile lig maçına çıkan Fenerbahçe, 14 gün aranın ardından resmi maça çıktı. 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa finali ertelenmişti. Sarı-lacivertliler, lige verilen aranın ardından İstanbulspor müsabakasıyla birlikte ocak ayındaki ilk maçına da çıkmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçında 3 değişiklik yaptı - Son Dakika


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