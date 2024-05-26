Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçında 4 değişiklik yaptı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan Galatasaray müsabakasının 11'ine göre İstanbulspor karşısına 4 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisi 11'inden 4 değişikliğe giderek, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin yerine Rodrigo Becao, Joshua King, Edin Dzeko ve Serdar Dursun'a görev verdi.

İsmail Kartal, İstanbulspor karşısına şu 11 ile çıktı:

" Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Joshua King, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Serdar Dursun ve Edin Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Muhammet İmre, Muhammet Zeki Dursun, Efekan Karayazı ve Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 8 eksik

Sarı-lacivertlilerde kart cezalıları Alexander Djiku ve Michy Batshuayi'nin yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) men cezası alan Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. İsmail Yüksek, Serdar Aziz ve Rade Krunic de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor.

Serdar Dursun, ilk kez 11'de

Ara transfer döneminde takıma yeniden katılan Serdar Dursun, bugünkü karşılaşmaya 11'de başladı. İlk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan 32 yaşındaki forvet bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 9 maçta görev alırken, 2 golü bulunuyor.

Joshua King, ikinci kez 11'de

Fenerbahçe'nin Norveçli hücum oyuncusu Joshua King, sakatlığı sonrası ilk kez 11'de maça çıktı. Bu sezon ligde 16 kez sarı-lacivertli formayı giyen King, Konyaspor ile oynanan ve 7-1 tamamlanan karşılaşmada 11'de sahaya çıkmıştı. King, bu sezon sıkça yaşadığı sakatlıkların ardından geçtiğimiz hafta derbide 26 dakika süre alırken, bugün 11'de sahaya çıktı ve ligde ikinci kez 11'de başladı.

Son maçta Kadıköy kapalı gişe

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe, sezonun son resmi maçına da dolu tribünler önünde çıktı. Geçtiğimiz hafta derbide elde edilen galibiyet sonrası şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilere taraftarlar yoğun destek verdi. Tüm biletlerin satıldığı müsabaka için tribünleri dolduran taraftarlar tezahürat ve bestelerle takımı maça hazırladı.

Tribünlerde birliktelik mesajı

Seremoni öncesi Maraton Üst Tribününden İngilizce olarak, "Birlik adaletsizlikten daha iyidir" ve Okul Açık Tribününde de "Sonuna kadar savaşacağız ve asla ölmeyeceğiz" pankartları açıldı. - İSTANBUL