SALON: Polazzo Wanny
HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Vlastimil Kovar
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L), Mancini, Franklin, Graziani
FENERBAHÇE MEDICANA: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem Örge (L), Milenkovic, Bedart-Ghani, Ana Cristina, Arelya Karasoy
SETLER: 25-23, 31-29, 25-19
SÜRE: 93 dakika (29', 38', 26')
Fenerbahçe Medicana, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip gelmesi, ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, İtalya'da Mağlup Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?