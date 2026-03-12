Fenerbahçe, İtalya\'da Mağlup Oldu

SALON: Polazzo Wanny

HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Vlastimil Kovar

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L), Mancini, Franklin, Graziani

FENERBAHÇE MEDICANA: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem Örge (L), Milenkovic, Bedart-Ghani, Ana Cristina, Arelya Karasoy

SETLER: 25-23, 31-29, 25-19

SÜRE: 93 dakika (29', 38', 26')

Fenerbahçe Medicana, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip gelmesi, ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.