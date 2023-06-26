Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı transfer etmek istiyor

26.06.2023 14:55

Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle kaleye takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine Japon kaleci Kosuke Nakamura geldi. Portimonense forması giyen Nakamura'nın 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Lyon'un teklifini reddeden deneyimli eldiven, geçen sezon 32 resmi maçta 49 gol yedi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Kaleye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Japon kaleci Kosuke Nakamura ile ilgileniyor.

LYON'UN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Portimonense forması giyen Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı listesine aldı. Portimonense geçtiğimiz günlerde Lyon'un 28 yaşındaki eldiven için yaptığı teklifi reddetmişti.

40 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Kosuke Nakamura, geçen sezon 32 resmi maça çıktı. Deneyimli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 49 gol gördü. Japon kalecinin 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

YORUMLAR
500
Erol Tokgözler: Arda'nın Almanya'ya gitmesi gelişimi açısından daha iyi olacaktır Erol Tokgözler: Arda'nın Almanya'ya gitmesi gelişimi açısından daha iyi olacaktır

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 2 kişi Türkiye'de yakalandı
14:14 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 2 kişi Türkiye'de yakalandı
14:09 Nur Viral ve Yusuf Kavaklı arasında çıplaklık tartışması! Stüdyoda soğuk rüzgarlar esti
14:05 Nur Viral ile Yusuf Kavaklı, canlı yayında "çıplaklık" tartışması üzerinden birbirine girdi
14:07 Bakan Osman Aşkın Bak'tan sosyal medyada sürpriz yorum! İlkay Gündoğan transferine ilişkin konuştu
14:03 Bakan Osman Aşkın Bak'tan sosyal medyada sürpriz yorum! İlkay Gündoğan transferini değerlendirdi
13:39 Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
13:37 Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
13:26 Suudi Arabistan'a transferi konuşulan Luka Modric, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
13:26 İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul Valiliği: Saat 16.00'ya kadar dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 14:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement