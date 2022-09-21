Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti! Menajeri İstanbul'a çağrılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti! Menajeri İstanbul'a çağrılacak

21.09.2022 12:17
Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti! Menajeri İstanbul'a çağrılacak

Fenerbahçe, oynattığı pozitif futbolla kısa sürede taraftarın gönlünde taht kuran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile gelecek planları yapmaya başladı. Sarı lacivertliler, sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jesus'un sözleşmesini uzatmak için tecrübeli hocanın menajerini İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe yönetimi, sezona iyi başlayan ve oynattığı futbolla beğeni toplayan Jorge Jesus'la ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, deneyimli teknik adamla imzaladığı 1 yıllık sözleşmeyi uzatma teklifinde bulunacak.

DÜNYA KUPASI ARASINDA MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLECEK

Takvim'de yer alan haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin resmi girişimler için kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.

JESUS, SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bazı çekinceleri olan ve bu nedenle sözleşme süresini 1 yılla kısıtlayan Jesus'un da burada çok mutlu olduğu ve yeni sözleşme teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi.

ARALIK AYINDA İMZALAYACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok iyi ilişkiler içinde olduğu başarılı hoca ile sürekli görüşmeler yapıyor.

Sürpriz bir gelişme olmazsa aralık ayı başında yeni sözleşmenin imzalanabileceği gelen bilgiler arasında.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti! Menajeri İstanbul'a çağrılacak - Son Dakika
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