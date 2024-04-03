Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Fransız başantrenör, play-off yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Derbilerin her zaman önemli ve zor olduğuna vurgu yapan Garnier, "İki maçta da kendi işimizi kolaylaştırdık. Bu müsabakanın ikinci yarısında da daha iyi bir performans sergiledik. İki maçta seriyi bitirmek önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Final serisinde ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ÇBK Mersin ile karşılaşacaklarını aktaran Valerie Garnier, "Maç maç bakacağız. İki kupayı da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadıkları tüm maçları kazandıklarının hatırlatılması üzerine Garnier, "Türkiye Ligi aslında zor. Çok iyi bir kadromuz var. Her maça çok çalışarak hazırlanıyoruz. İşimizi ciddiye alıyoruz. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Alperi Onar ise yarı final serisine iyi konsantre olduklarını kaydederek, "Seriyi 2-0 geçtiğimiz için mutluyuz. Sırada final serisi var. Ondan sonra da Dörtlü Final'e hazırlanacağız. ÇBK Mersin'in çok iyi kadrosu var. Çok iyi maçlar izleteceğiz. Umuyorum çok güzel geçecek. Final serisi, Dörtlü Final adına iyi bir hazırlık olacak. Umarım seri bizim istediğimiz gibi biter." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier: 'Finale yükseldiğimiz için mutluyuz' - Son Dakika
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmelerine rağmen performanslarının kendisini mutlu etmediğini söyledi. Buruk, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını belirtti ve devletten ve TFF'den futboldaki gergin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını beklediklerini ifade etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik' dedi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, takımının iyi bir duruş sergilediğini ve Galatasaray'ı analiz ettiklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı" dedi.
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