Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier: \'Finale yükseldiğimiz için mutluyuz\'

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Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Fransız başantrenör, play-off yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Derbilerin her zaman önemli ve zor olduğuna vurgu yapan Garnier, "İki maçta da kendi işimizi kolaylaştırdık. Bu müsabakanın ikinci yarısında da daha iyi bir performans sergiledik. İki maçta seriyi bitirmek önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Final serisinde ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ÇBK Mersin ile karşılaşacaklarını aktaran Valerie Garnier, "Maç maç bakacağız. İki kupayı da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadıkları tüm maçları kazandıklarının hatırlatılması üzerine Garnier, "Türkiye Ligi aslında zor. Çok iyi bir kadromuz var. Her maça çok çalışarak hazırlanıyoruz. İşimizi ciddiye alıyoruz. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Alperi Onar ise yarı final serisine iyi konsantre olduklarını kaydederek, "Seriyi 2-0 geçtiğimiz için mutluyuz. Sırada final serisi var. Ondan sonra da Dörtlü Final'e hazırlanacağız. ÇBK Mersin'in çok iyi kadrosu var. Çok iyi maçlar izleteceğiz. Umuyorum çok güzel geçecek. Final serisi, Dörtlü Final adına iyi bir hazırlık olacak. Umarım seri bizim istediğimiz gibi biter." değerlendirmesinde bulundu.