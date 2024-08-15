Geçen sezonu yarıştığı her kulvarda şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş sezonun ilk idmanında sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.
Sezonun ilk antrenmanını başantrenör Valerie Garnier yönetiminde Metro Enerji Salonu'nda yapan sarı-lacivertlilerde yaz döneminde uluslararası organizasyonlarda forma giyen ve WNBA'de mücadele eden oyuncular idmana katılmadı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, fundamental ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.
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