Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Galatasaray'ı Yendi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Galatasaray\'ı Yendi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bozkaya, galibiyetin ardından oyuncularını kutlayarak, taraftarlara teşekkür etti ve Beşiktaş derbisi için zor bir maç olacağını belirtti.

24.03.2024 16:48
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelenin son düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet derbi galibiyetini, taraftarıyla birlikte paylaştı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, karşılaşma sonrası basın mensuplarına alınan galibiyetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Derbiden galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirten Bozkaya, "Öncelikle bütün oyuncularımı kutluyorum, emeklerine sağlık. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, baskılı oynadık. Kazanmak isteyen taraf bizdik. Bunu da skora yansıttık. Mutluyuz. Şimdi puan farkı 2'ye düştü. Biz bu ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Ben oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Bu zorlu maçta bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Taraftarlarımız her yerde bize güç veriyor"

Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Bozkaya, "Biz içeride, dışarıda en azından oyunumuzu sahaya yansıtıyoruz. Sürekli önde oynayan, baskılı oynayan, topa sahip olan takımız. Puan kaybettiğimiz maçları izleseniz, gerçekten çok gol kaçırdık. O maçlar bile 3-4 farklı kazanabileceğimiz maçlardı, olmadı. Taraftarlarımız her yerde bize güç veriyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz onlar için, forma için, arma için oynuyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ise, "Zor maç, içeride statta oynamıştık. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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