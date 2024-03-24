Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelenin son düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet derbi galibiyetini, taraftarıyla birlikte paylaştı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, karşılaşma sonrası basın mensuplarına alınan galibiyetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Derbiden galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirten Bozkaya, "Öncelikle bütün oyuncularımı kutluyorum, emeklerine sağlık. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, baskılı oynadık. Kazanmak isteyen taraf bizdik. Bunu da skora yansıttık. Mutluyuz. Şimdi puan farkı 2'ye düştü. Biz bu ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Ben oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Bu zorlu maçta bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Taraftarlarımız her yerde bize güç veriyor"
Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Bozkaya, "Biz içeride, dışarıda en azından oyunumuzu sahaya yansıtıyoruz. Sürekli önde oynayan, baskılı oynayan, topa sahip olan takımız. Puan kaybettiğimiz maçları izleseniz, gerçekten çok gol kaçırdık. O maçlar bile 3-4 farklı kazanabileceğimiz maçlardı, olmadı. Taraftarlarımız her yerde bize güç veriyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz onlar için, forma için, arma için oynuyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ise, "Zor maç, içeride statta oynamıştık. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Galatasaray'ı Yendi - Son Dakika
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda İtalya'ya yenilerek ikinci oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, maç sonunda yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecekte daha büyük başarılar beklediğini söyledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, elektrikli bisiklet sürücüsü İ.M'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet çarpıştığı trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde mobiletin havada savrulduğu ve sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Sapanca Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Turgutluspor'un gollerini Alperen Aydın, Veysel Karani Ünal ve Uğur Kurt kaydederken, Sapanca Gençlikspor'un tek golünü Muhammed Egemen attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Amedspor, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor, geriye düştüğü maçta üstünlük sağlayarak galip geldi ve puanını 68'e çıkardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, A. Efes'e 81-76 mağlup oldu. Maçın sonucunda Manisa BBSK, lider takıma karşı dirense de galibiyeti elde edemedi.
Muğla temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor arasında oynanan derbi maçında Muğlaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Maçta her iki takımın taraftarları da dikkat çeken tribün şovları sergiledi. Muğlaspor, Muhammet Ali Aydın'ın attığı 2 golle galibiyete ulaştı.
Corendon Alanyaspor, milli arada Curaçao Milli Futbol Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor, geriye düştüğü maçta Anderson ve Sisto'nun golleriyle beraberliği sağladı. Curaçao'nun gollerini ise Margaritha ve Gorre attı. Alanyaspor'da 4 oyuncu milli takım aday kadrosunda olduğu için maçta forma giyemedi.
Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya 19 ilden 220 sporcu katıldı. Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Şampiyonada birinci ve ikinci olan sporcular, 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Kuraş Şampiyonası ümitler kategorisinde milli takım adına mücadele verecek.
Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup lideri Muğlaspor ile Yatağanspor arasında oynanan maçta protokol üyeleri arasında arbede yaşandı. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından protokolde Yatağanspor yönetim kurulu üyeleri ile Muğlasporlular arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Muğlaspor, maçı 2-1 kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?