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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediye Spor\'u Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Yaşam Göksu ve Zeynep Kerimoğlu attı.

04.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:42
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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında konuk ettiği Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 öne tamamlarken, sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 56. dakikada Yaşam Göksu ve 67. dakikada Zeynep Kerimoğlu, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'un golünü ise 2. dakikada Zeynep Gamze kaydetti.

Fenerbahçe ligin 20. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 12.00'de 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
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