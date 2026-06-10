Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Saliha Şahin\'i Aldı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Saliha Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Medicana, milli oyuncu Saliha Şahin ile sözleşme imzaladı. Son olarak Zeren Spor forması giyen 27 yaşındaki smaçör, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi şampiyonluğunda kadroda yer aldı. Saliha Şahin, önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek. - İSTANBUL
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