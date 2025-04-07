Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Peşinde

Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi\'nde Şampiyonluk Peşinde

Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi yarı finalinde şampiyonluk hedefliyor. Oyuncular büyük bir heyecanla mücadele edecek.

07.04.2025 15:16
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonunun yarı finalinde mücadele edecek Fenerbahçe Opet'te oyuncular Kayla McBride, Gabby Williams ve Emma Meesseman, hedeflerini şampiyonluk olarak belirledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen medya gününde sarı-lacivertli oyuncular McBride, Williams ve Meesseman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Organizasyon öncesinde çok heyecanlı olduğunu aktaran McBride, "Fenerbahçe için bu kupanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada beşinci sezonumu geçiriyorum. Umuyoruz ki Zaragoza'ya üçüncü kez gideceğiz. Ne kadar büyük bir organizasyona katılacağımızı biliyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bazı oyuncular çok tecrübeliler, defalarca Dörtlü Final oynadılar. Bazı oyuncularımız ilk kez Dörtlü Final'e katılacak." ifadelerini kullandı.

Bu sezondaki hedefleriyle ilgili bir soruya ABD'li basketbolcu, "Benim için üçüncü Avrupa Ligi kupasını kazanabilmek çok büyük bir fırsat. Fenerbahçe'de kupalar kazanmak her zaman çok özel hissettiriyor. Herkes kariyerimde 3 kez Avrupa Ligi kupası kazandım diyemez. Dolayısıyla bu fırsatın da farkındayız. Fenerbahçe Kulübü gerçekten çok özel, en büyük olarak buraya geliyorsunuz. Bunun bilincinde olmanız lazım. Biz buraya kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için geliyoruz." yanıtını verdi.

Yarı finalde ve finalde rakibin fark etmediğini belirten 32 yaşındaki oyun kurucu, "Takım arkadaşlarım şu an Avrupa Ligi'nde namağlup devam ediyor, çok büyük bir iş yapmışlar. Rakiplerimize de saygı duyuyorum ama sonuçta Fenerbahçe, Prag'ı ve Familia Schio'yu iki kez yendi. Günün sonunda finalle birlikte 80 dakikamız var. Kimin geldiğinin önemi yok. Bizim için rakip fark etmiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

McBride, Fenerbahçe'ye gelmesinin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, "Ben yıllarca tam sezon oynamaya alıştım, Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi'nden (WNBA) sonra Avrupa'ya gelmeye alıştım. WNBA'de 12. sezonum ama günün sonunda bu benim yolculuğum. Her gün aynı motivasyonla uyanıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp olduğu için benim için anlamı da çok özel. Dolayısıyla ait hissettiğiniz bir yere geldiğinizde de o yorgunluğu hissetmiyorsunuz. Kendinizden daha büyük bir şey için mücadele ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin yolculuğuna dahil olup bu formayı giyerken elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gabby Williams: "Hedefim Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'ni kazanmak"

Sarı-lacivertli takımın ABD asıllı Fransız oyuncusu Gabby Williams, hedefinin Fenerbahçe formasıyla kupaya uzanmak olduğunu aktardı.

Dörtlü Final için sabırsızlandıklarının altını çizen 28 yaşındaki basketbolcu, "Dörtlü Final'i iple çekiyoruz çünkü tüm sene bunun için mücadele ediyorsunuz. Avrupa Ligi'nde çok iyi bir sezon geçirdikten sonra Dörtlü Final'de kupaya ulaşamamak bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur çünkü çok emek verdik. Çok iyi sonuçlar aldık. Kayla'nın gelişiyle birlikte çehremiz değişti. Bize çok ciddi bir katkısı oldu. Şimdi hedefimiz Dörtlü Final ve bunu dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tüm sezon bu anları beklediklerini anlatan Williams, "Bizim için en özel organizasyon. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici. Kendimi şanslı hissediyorum. Takım arkadaşlarımın bana ne kadar iyi davrandığını biliyorum. Hedefim Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'ni kazanmak. Kariyerimde Avrupa'da çok şanslıydım çünkü çok güzel kulüplerde oynadım ama en büyük fark şu ki Fenerbahçe'de sizinle çok ilgileniyorlar. Size sadece müsabakalara odaklanmak kalıyor. Sadece basketbolu düşünebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda büyük ilerlemeyi gözlemlediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Mücadeleci olduklarını ve daha iyi bir seviyeye geldiklerini görüyorum. Yazın oynanacak Fransa- Türkiye maçı da çekişmeli olacaktır. Şu an sadece Dörtlü Final'e odaklıyım." diyerek konuşmasını tamamladı.

Emma Meesseman: "Hedefimiz Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza atmak"

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, takımda büyük başarıları elde etmeye yönelik bir hissiyatın olduğunu ve şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Üç kez üst üste Avrupa Ligi şampiyonu olmanın çok zor bir şey olduğunu anlatan 31 yaşındaki uzun forvet, "Tüm takımlar bizim için özel olarak hazırlanıyorlar. Dolayısıyla oynayacağımız tüm maçlar taktik ve fiziksel olarak çok zor geçecek. Bunun bilincindeyiz. Takım arkadaşlarımızla birlikte birbirimize güven duymalıyız." dedi.

Avrupa Ligi'nde son maçlarını şubat ayında oynadıklarını hatırlatan Meesseman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa Ligi'nde uzun bir süre sonra oynamayı iple çekiyoruz. Takımda çok güzel bir hissiyat var, kulüp adına tekrardan büyük şeyler başarabilme hissiyatı ve mücadelesi var. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde takımımızla birlikte büyük başarılara imza atmak."

İspanyol basketbolcu Alba Torrens ile aralarındaki 6'şar Avrupa Ligi şampiyonluğuna dair rekabete de değinen deneyimli basketbolcu, "Bireysel seviyede aslında buna çok da odaklanmıyoruz. Hedef burada benim Fenerbahçe ile şampiyon olmam. Eminim ki Alba da Valencia ile şampiyon olmak istiyordur. Biz bunu takım olarak düşünüyoruz. Böyle detaylar kariyerinizin sonunda dikkat ettiğiniz şeylerdir. Önemli olan takım olarak başarılı olmak." diye konuştu.

Bireysel olarak bir başarı elde edemeyeceğini vurgulayan Meesseman, "Bunu çok tecrübe ettim, birçok takımda oynadım. Bireysel olarak bir şeylere ulaşılamayacağının bilincindeyim. Önemli olan takım olarak nasıl oynadığınız. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum. Günün sonunda takım olarak kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Basketbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

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