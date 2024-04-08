Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi

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Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi. Galatasaray ile oynanan maçta Fenerbahçe U19 takımıyla mücadele etti ve 4. dakikada sahadan çekildi. Başkan Ali Koç da kafileyle birlikte İstanbul'a döndü.

08.04.2024 02:35  Güncelleme: 02:37
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- Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etti. Maçın ardından Urfa'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarların coşkuyla karşıladığı kafilede yer alan Başkan Ali Koç bazı fotoğraflarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra sarı-lacivertli kafile araçlarla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İHA

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    Galatasaray kafilesi, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Şanlıurfa'dan ayrıldı. Fenerbahçe ile yapılacak olan maçın iptal edilmesinin ardından takım otobüsüyle havalimanına geçen sarı-kırmızılı ekip, özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de bulunuyordu.

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