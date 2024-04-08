- Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi
İSTANBUL - Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi.
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etti. Maçın ardından Urfa'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarların coşkuyla karşıladığı kafilede yer alan Başkan Ali Koç bazı fotoğraflarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra sarı-lacivertli kafile araçlarla havalimanından ayrıldı.
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Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilerek Şanlıurfa'dan İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Az sayıda taraftar tarafından karşılanan kafilede Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Maç, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesi üzerine hakem tarafından tatil edildi.
Galatasaray kafilesi, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Şanlıurfa'dan ayrıldı. Fenerbahçe ile yapılacak olan maçın iptal edilmesinin ardından takım otobüsüyle havalimanına geçen sarı-kırmızılı ekip, özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de bulunuyordu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
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