Fenerbahçe kafilesi Merzifon\'da taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı

Fenerbahçe kafilesi Merzifon'da taraftarların tezahüratlarıyla karşılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile oynayacağı maç için Amasya'ya geldi. Merzifon Havalimanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan kafileyi Başkan Aziz Yıldırım da selamladı, takım otobüsle Çorum'daki oteline geçti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi Merzifon Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.
Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle Çorum'da konaklayacağı otele gitti.
Çorum Şehir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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