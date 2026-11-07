Fenerbahçe kafilesi Merzifon\'da taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi Merzifon Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.

Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle Çorum'da konaklayacağı otele gitti.

Çorum Şehir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.