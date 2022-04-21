Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe takımı, Rize'ye geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Erzincan Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Atilla Sönmez, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi. Taraftarlar, fotoğraf çektirip, futbolculara forma imzalattı.
Güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçen kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.
Taraftarlar, Çaykur Rizespor'da da görev yapan teknik direktör İsmail Kartal'a ilgi gösterdi.
Kaynak: AA
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