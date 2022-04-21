Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

21.04.2022 19:25

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe takımı, Rize'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe takımı, Rize'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Erzincan Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Atilla Sönmez, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi. Taraftarlar, fotoğraf çektirip, futbolculara forma imzalattı.

Güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçen kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.

Taraftarlar, Çaykur Rizespor'da da görev yapan teknik direktör İsmail Kartal'a ilgi gösterdi.

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi
Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi
Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi
Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi
Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi - Son Dakika
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