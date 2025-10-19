Fenerbahçe-Karagümrük maçında olay! Hakeme tepki gösteren Süleyman Hurma stadı terk etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

SÜLEYMAN HURMA STADI TERK ETTİ

Karşılaşmayı Kadıköy'de izleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakem kararlarına tepki göstererek mücadelenin devre arasında stadyumu terk etti.

"BÖYLE HAKEM Mİ OLUR"

Ekol TV'ye konuşan Süleyman Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı." ifadelerini kullandı.