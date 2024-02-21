Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular düz koşu, kondisyon çalışması ve top kapma çalışması yaptı. Fred özel program dahilinde çalışırken, Edin Dzeko salonda çalıştı. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar devam edecek.

21.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda futbolcular ilk olarak düz koşu yaptı. Ardından kondisyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasına geçti. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Fred, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Kaleci Dominik Livakovic, kaleci Antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalışma yaptı.

Edin Dzeko, salonda çalışırken; Joshua King antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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