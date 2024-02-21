Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda futbolcular ilk olarak düz koşu yaptı. Ardından kondisyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasına geçti. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Fred, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Kaleci Dominik Livakovic, kaleci Antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalışma yaptı.

Edin Dzeko, salonda çalışırken; Joshua King antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL