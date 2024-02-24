Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin oldu

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR\'ı Erkan Engin oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakanın VAR'ı Erkan Engin oldu. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

24.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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