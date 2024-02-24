Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Kasımpaşa\'yı 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Fenerbahçe, üç puanı hanesine yazdırdı.

24.02.2024 21:06
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sol taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Porozo yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, sol çaprazdan direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-1

65. dakikada sol taraftan Tadic'in ceza sahası içinde arka direğe çevirdiği topa Szymanski'nin dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

80. dakikada Tadic'in savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Batshuayi'nin kaleciyi de geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta top dışarıya gitti.

90+1. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruş sonrası top dışarıya çıktı, hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Ardından VAR uyarısıyla yapılan incelemede Emre Gedik'in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Ali Emre kurtardı. Dönen topa tekrar vuran Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic (Szymanski dk. 60), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Serdar Dursun dk. 60), Mert Hakan Yandaş (Zajc dk. 90+1), Tadic, Dzeko (Batshuayi dk. 77)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Bonucci, Becao, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Emre Gedik dk. 78), Sadiku (Gökhan Gül dk. 78), Fall (Rochinha dk. 85), Hajradinovic (Zai dk. 86), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa (Oğulcan Çağlayan dk. 90+1)

Yedekler: Gianniotis, Melih Akyüz, Sadık Çiftpınar, Sarp Yavrucu, Selim Dilli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Mert Hakan Yandaş (dk. 64), Batshuayi (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Porozo (dk. 58) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Djiku (Fenerbahçe), Ben Ouanes, Fall, Zai (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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