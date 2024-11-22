Fenerbahçe Kayserispor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Kayserispor'la Karşılaşıyor

Fenerbahçe Kayserispor\'la Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de 47. kez karşılaşacak, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

22.11.2024 09:56
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Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Ligde 47. kez karşılaşacak iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin 29'a 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadele öncesi 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan topladı ve ligde 2. sırada yer alıyor. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 3 maçında 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar ise 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puanla küme düşme hattının 1 basamak üzerinde 15. sırada bulunuyor. Ligde son 3 karşılaşmasında hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, Kayseri ekibini de yenerek seriye devam etmek istiyor.

Ligde 47. randevu

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 47. kez mücadele edecek. Geride kalan 46 maçta sarı-lacivertliler 29 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 101, Kayserispor 48 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Fenerbahçe 4-3 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 20 Aralık 2023'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük müsabaka da en gollü karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe 25 maçtır deplasmanda yenilmiyor

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 25 deplasman maçında 20 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Bu sezon ise 6 dış saha maçında rakip filelere 16 gol gönderdi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon savunmasıyla da ön planda. Kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, yalnızca 4 maçta gole engel olamadı. 11 karşılaşmanın tamamında kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 7 maçta kalesini gole kapattı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler 27 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol yedi ve ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Dzeko ve Tadic takımı sırtlıyor

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcü oyuncusu. Son 2 lig maçında yedek soyunan Dzeko, 8'i ilk 11 olmak üzere tüm maçlarda görev aldı. 38 yaşındaki forvet 7 kez fileleri havalandırdı. Dzeko, gol krallığı listesinde de 8 gollü Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Takımın kaptanlarından Dusan Tadic ise 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Ligde 10'u ilk 11'de olmak üzere tüm maçlarda sahada olan Tadic, Dzeko ile birlikte alınan galibiyetlerde ön plana çıktı.

İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder döndü

Fenerbahçe'de ön çapraz bağ operasyonu geçiren ve rehabilitasyon sürecinde olan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü'nün tedavisi sürüyor. Geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlara başlayan Cengiz Ünder ile İrfan Can Kahveci hafta boyunca yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun da kadroda olması bekleniyor.

Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Murat Altan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kayserispor'la Karşılaşıyor - Son Dakika

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